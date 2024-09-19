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        Kırklareli'nde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

        Kırklareli'nde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 12:15 Güncelleme: 19.09.2024 - 12:26
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        Kırklareli'nde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
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        Kırklareli'nde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda Kırklareli Valisi Birol Ekici, 55.Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut, gaziler ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla oluşturulan kortej Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'na geldi.

        Vali Birol Ekici, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Köse, Tüm Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Özsevimli tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Üsteğmen Göktuğ Topsakal, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Dernek Başkanı Özseviml'nin konuşmasıyla devam eden programda öğrenciler tarafından şiirler okundu.

        Konuşmaların ardından Vali Ekici ile protokol üyeleri gazilere karanfil verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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