Kırklareli'nden kısa kısa
Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, okullarda incelemede bulundu.
Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, okullarda incelemede bulundu.
Kaymakam Yüce, Şehit Mednan Tuna, Bahçelievler, Ticaret ve Sanayi Odası, Cumhuriyet, Şaban Öğünç ilkokulları ile Hacı Ahmet Azman İmam Hatip Ortaokulunda incelemede bulundu.
Öğrencilerle de sohbet eden Yüce, öğretmenlerin isteklerini dinledi.
İncelemede, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem de hazır bulundu.
- Öğrencilere kırtasiye yardımı
Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Şevket Muntaş, öğrencilere kırtasiye yardımı yaptıklarını bildirdi.
Muntaş, AA muhabirine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince ihtiyaç sahibi öğrenciler için kırtasiye kartı gönderildiğini söyledi.
Kırtasiye kartlarının belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacağını ifade eden Muntaş, kartların dağıtılmak üzere Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem ile Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir'e teslim edildiğini belirtti.
Muntaş, kırtasiye kartları ile öğrencilerin tüm kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayabileceğini kaydetti.
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