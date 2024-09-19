Muntaş, kırtasiye kartları ile öğrencilerin tüm kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayabileceğini kaydetti.

Kırtasiye kartlarının belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacağını ifade eden Muntaş, kartların dağıtılmak üzere Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem ile Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir'e teslim edildiğini belirtti.

Muntaş, AA muhabirine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince ihtiyaç sahibi öğrenciler için kırtasiye kartı gönderildiğini söyledi.

Öğrencilerle de sohbet eden Yüce, öğretmenlerin isteklerini dinledi.

Kaymakam Yüce, Şehit Mednan Tuna, Bahçelievler, Ticaret ve Sanayi Odası, Cumhuriyet, Şaban Öğünç ilkokulları ile Hacı Ahmet Azman İmam Hatip Ortaokulunda incelemede bulundu.

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