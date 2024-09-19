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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Valiler Kararnamesi ile Şırnak Valiliğine atanan Birol Ekici, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 14:52 Güncelleme: 19.09.2024 - 15:25
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Valiler Kararnamesi ile Şırnak Valiliğine atanan Birol Ekici, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u ziyaret etti.

        Ekici, kentte başarılı çalışmalar yaptıklarını belirterek Şırnak'ta da görevini layıkıyla yerine getireceğini söyledi.

        Bulut ise Vali Ekici'ye görevinde başarı diledi.

        - Çocuk parkı törenle açıldı

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, çocuk parkının açılışını gerçekleştirdi.

        Bulut, Pınar Mahallesi'nde ki çocuk parkında, ihtiyaç duyulan her mahallede çocuk parkı açacaklarını söyledi.

        Çocuklara yönelik yapılan yatırımları önemsediklerini belirten Bulut, "Bu yüzden birçok planlamamızda, çocuklarımıza öncelik veriyoruz. Mutlu ve keyifli zaman geçirsinler, sosyalleşsinler, en önemlisi de, asıl sahibi oldukları bu parkı ve çevrelerini koruyarak, büyüklerine örnek olsunlar." dedi.

        Konuşmaların ardından Bulut, çocuklarla birlikte parkın açılış kurdelesini kesti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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