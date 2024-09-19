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        Kırklarelili gaziler gençlerle bilek güreşi yaptı

        Kırklareli'nde gaziler, sportif etkinlikte gençlerle dart ve basketbol oynadı, bilek güreşinde karşı karşıya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 15:15 Güncelleme: 19.09.2024 - 15:26
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        Kırklarelili gaziler gençlerle bilek güreşi yaptı
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        Kırklareli'nde gaziler, sportif etkinlikte gençlerle dart ve basketbol oynadı, bilek güreşinde karşı karşıya geldi.

        Kırklareli Valiliğince Atatürk Spor Salonu'nda 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen sportif etkinlikte, gaziler gençlerle karşı karşıya geldi.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, halk oyunları ekibi gösteri sundu.

        Gaziler, sportif etkinliklere bilek güreşiyle başladı.

        Güreş esnasında müsabakayı izleyen diğer gaziler de silah arkadaşlarının kazanması için tezahüratta bulundu. Bilek güreşinde yenen gaziler sevindi.

        Etkinlikte gaziler antrenörler eşliğinde basket ve dart atıp ve masa tenisi de oynadı, penaltı çekti.

        Kıbrıs Gazisi Necdet Sakallı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlikte gençliğini tekrardan yaşadığını belirtti.

        Gençlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Sakallı, bir yandan da gençliğini hatırlayıp hüzünlendiğini söyledi.

        Çok eğlendiklerini dile getiren Sakallı, "Çocuklarla spor salonunda oynadık. Top oynadık, dart attık, bilek güreşi yaptık. Çok mutluyuz. Gençliğimi, çocukluğumu hatırladım. Tüm duyguları aynı anda yaşadım. Hem hüzünlendim, hem mutlu oldum. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu ile gazilerin yakınları da katıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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