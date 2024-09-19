Kırklareli'nde "Trak Medeniyeti'nin Trakya İzleri" defilesi yapıldı

Defileye Kırklareli Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, Belediye Başkan Yardımcıları Kürşat Yamaner, Burak Süzülmüş, Sabri Çınar, Kent Konseyi Başkanı Yasemin Ertaş, Belediye Başkanı Derya Bulut'un eşi Özge Bulut ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Trak kıyafetli dansçıların dans figürleri eşliğinde gerçekleşen defile, yaklaşık 1 saat sürdü. Defilede Trak figürlerin bulunduğu müzik aletleri de mankenler tarafından sergilendi.

Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan 1'i erkek kıyafeti 12 kreasyon, Yayla Meydanı'ndaki tarihi bir otelin bahçesinde beğeniye sunuldu.

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