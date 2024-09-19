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        Kırklareli'nde "Trak Medeniyeti'nin Trakya İzleri" defilesi yapıldı

        Kırklareli'nde 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında "Trak Medeniyeti'nin Trakya İzleri" adlı defile düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 21:56 Güncelleme: 19.09.2024 - 21:56
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        Kırklareli'nde "Trak Medeniyeti'nin Trakya İzleri" defilesi yapıldı
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        Kırklareli'nde 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında "Trak Medeniyeti'nin Trakya İzleri" adlı defile düzenlendi.

        Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan 1'i erkek kıyafeti 12 kreasyon, Yayla Meydanı'ndaki tarihi bir otelin bahçesinde beğeniye sunuldu.

        Trak kıyafetli dansçıların dans figürleri eşliğinde gerçekleşen defile, yaklaşık 1 saat sürdü. Defilede Trak figürlerin bulunduğu müzik aletleri de mankenler tarafından sergilendi.

        Defileye Kırklareli Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, Belediye Başkan Yardımcıları Kürşat Yamaner, Burak Süzülmüş, Sabri Çınar, Kent Konseyi Başkanı Yasemin Ertaş, Belediye Başkanı Derya Bulut'un eşi Özge Bulut ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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