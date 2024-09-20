İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde bir restoranda düzenlenen programda, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanı Hüseyin Akbaş tarafından balıkçılara hamsi avcılığına yönelik kota kararı hakkında bilgi verildi.

Çanakcıoğlu, bir restoranda düzenlenen programda, gazilerin vatanın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğünü korumak için canlarını ortaya koyduklarını söyledi.

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