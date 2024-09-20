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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 09:09 Güncelleme: 20.09.2024 - 09:19
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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Lüleburgaz'da uyuşturucu ticari yapıldığı bilgisine ulaştı.

        Ekipler yaptığı çalışmanın ardından bir taksi ile şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon yaptı.

        Taksi ve evlerdeki aramalarda bir miktar uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 38 bin lira ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 2'si kadın 6 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

        Şüphelilerden 3'ü sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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