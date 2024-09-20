Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde Trak medeniyetinin izleri, müzik aletleri ve seramiklerle tanıtıldı

        Kırklareli'nde, "Trak Medeniyeti'nin Trakya İzleri" temalı seramik ve müzik aletleri sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 09:41 Güncelleme: 20.09.2024 - 09:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde Trak medeniyetinin izleri, müzik aletleri ve seramiklerle tanıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nde, "Trak Medeniyeti'nin Trakya İzleri" temalı seramik ve müzik aletleri sergisi açıldı.

        Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında, Olgunlaşma Enstitüsü tarafından tarihi binada "Trak Medeniyeti'nin Trakya İzleri" temalı seramik ve müzik aletleri sergisi açıldı.

        Sergide, müzik aletleri üzerine işlenen Trak medeniyetine ait figürlerle seramik objeler bulunuyor.

        Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Sanat Tarihi Uzmanı Fatma Ertuğ Oruçlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2022-2024 yıllarında hazırlanan müzik aletlerine işlenen figürler ve bazı objelerin sergilendiğini kaydetti.

        Trakların, Milattan Önce (MÖ) 1200'lü yıllarda yaşamış büyük bir medeniyet olduğunu ifade eden Oruçlu, her medeniyetin kendine has özelliklerinin bulunduğunu belirtti.

        Trak medeniyetine mensup insanların izlerini seramiklere yansıtıp geleceğe aktardıklarını dile getiren Oruçlu, "Traklarla ilgili Yunan döneminde yapılmış seramikleri, günümüz versiyonuyla yorumlayarak yeniden aktarmaya çalıştık. Bu seramik objeler, daha çok Yunan döneminde yapılmış olanlardır. Trakların en çok önemli olan figürleri atları. Çok güzel atlarının olduğu ve savaşçı bir toplum olduğu için önemsenmiş durumda. Ayrıca kadınlar da dövmeleriyle tanılıyor. Kendi kabilelerine ait dövmeleriyle biliniyor. Antik dönemde yapılmış olan müzik aletlerinin üzerine Trak figürlerini işleyip müzik aletleri koleksiyonu oluşturduk." ifadelerini kullandı.

        Oruçlu, müzik aletlerinin akustiği ayarlanmış ve çalışır durumda olduğuna dikkat çekerek, her birinin çok ilgi gördüğünü kaydetti.

        Sergi, 22 Eylül Pazar gününe kadar açık kalacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'tan İsrail açıklaması: "Kaybedersem yok olacak"
        Trump'tan İsrail açıklaması: "Kaybedersem yok olacak"
        TEM'de inanılmaz kaza! Kamyonetin motoru fırladı
        TEM'de inanılmaz kaza! Kamyonetin motoru fırladı
        Elektrikli araç tebliğinin kapsamı genişledi
        Elektrikli araç tebliğinin kapsamı genişledi
        Haluk Bilginer, yine aday
        Haluk Bilginer, yine aday
        4 kişiye can oldu! Diplomasını almaya gidiyordu! Büyük acı!
        4 kişiye can oldu! Diplomasını almaya gidiyordu! Büyük acı!
        İnternet neden yavaş? İşte cevabı...
        İnternet neden yavaş? İşte cevabı...
        Dünya'nın davetsiz misafiri: "Mini Ay" yolda
        Dünya'nın davetsiz misafiri: "Mini Ay" yolda
        Fakülte ve enstitülerle ilgili karar Resmi Gazete'de
        Fakülte ve enstitülerle ilgili karar Resmi Gazete'de
        Meteoroloji saat verip uyardı! Tüm bölgelerde sağanak!
        Meteoroloji saat verip uyardı! Tüm bölgelerde sağanak!
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bu hep oluyorsa dikkat!
        Bu hep oluyorsa dikkat!
        Hizbullah'ın çağrı cihazlarının patlatılması 'savaş suçu' olabilir mi?
        Hizbullah'ın çağrı cihazlarının patlatılması 'savaş suçu' olabilir mi?
        "Evlilik yok, böyle güzel"
        "Evlilik yok, böyle güzel"
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırıları
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırıları
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Yavaş Habertürk'e konuştu
        Yavaş Habertürk'e konuştu
        Benfica'yı Türkler sırtladı!
        Benfica'yı Türkler sırtladı!
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi
        Hasılat rekoru kırdılar
        Hasılat rekoru kırdılar
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Kırklareli Valisi Ekici'den veda ziyaretleri
        Kırklareli Valisi Ekici'den veda ziyaretleri
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde "Trak Medeniyeti'nin Trakya İzleri" defilesi yapıldı
        Kırklareli'nde "Trak Medeniyeti'nin Trakya İzleri" defilesi yapıldı
        Kırklareli Bağ Bozumu Şenlikleri, renkli görüntülerle başladı
        Kırklareli Bağ Bozumu Şenlikleri, renkli görüntülerle başladı
        Kırklareli'nde bağ bozumu şenliklerle kutlanıyor
        Kırklareli'nde bağ bozumu şenliklerle kutlanıyor