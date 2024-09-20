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        Kırklareli'nde kaçak kazı ve uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

        Kırklareli'nde düzenlenen kaçak kazı ve uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 14:24 Güncelleme: 20.09.2024 - 14:36
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        Kırklareli'nde kaçak kazı ve uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
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        Kırklareli'nde düzenlenen kaçak kazı ve uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte kaçak kazı ile uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

        Ekipler düzenlediği eş zamanlı operasyonda 9 şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, 50 litre etil alkol ile kazı malzemeleri ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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