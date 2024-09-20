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        Kırklareli'nde Boşnak ve Pomak mutfaklarının lezzetleri tanıtıldı

        Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında, Boşnak ve Pomaklar'a özgü yöresel tatlı ve yemekler tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 14:41 Güncelleme: 20.09.2024 - 15:11
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        Kırklareli'nde Boşnak ve Pomak mutfaklarının lezzetleri tanıtıldı
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        Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında, Boşnak ve Pomaklar'a özgü yöresel tatlı ve yemekler tanıtıldı.

        Kent Konseyince Yayla Meydanı'ndaki tarihi otelin bahçesinde Balkan Rumeli Yemek Atölyesi etkinliğinde, göçmen böreği de denilen "dizmana", tavuk butlarının haşlanıp pilavla servis edildiği "kapama", mısır unuyla yapılan pekmezle tüketilen "kaçamak" ve coğrafi işaretli Pomak baklavası da denilen "brakana" tatlısı yapıldı.

        Kadınların maharetli elleriyle hazırlanan tatlı ve yemeklerin her aşaması, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

        Hazırlanan yöresel lezzetler alandaki katılımcılara ikram edildi.

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, etkinlikte yaptığı konuşmada yöresel lezzetlerin gelecek kuşaklara aktarılmasının çok önemli olduğunu belirtti.

        Milleti millet yapan en önemli unsurlardan birinin kültürel değerler olduğunu dile getiren Bulut, kültürel değerlerin, yemeklerin her zaman yaşatılması gerektiğini ifade etti.

        Son dönemlerde hazır yemeklerin artmasıyla özellikle yemek kültürünün dejenere olmaya başladığını anlatan Bulut, "Bugün hamburger yediğimizde hiç kimse etkilenmez ama kaçamak yediğimiz anda bütün dünümüz aklımıza geliyor, gençliğimiz, çocukluğumuz aklımıza geliyor, o sıcak ortamlar aklımıza geliyor. Belki dünyanın en lezzetli hamburgerini yapsalar bile kaçamağın yerini tutmuyor. Bunları yaşatmamız lazım. Yaşatabildiğimiz kadar var olmaya devam ederiz. Hem çok lezzetliydi, çok keyif aldık. Bu şekilde hem milli değerlerimize, kültürel değerlerimize sahip çıkıyoruz, hem de şu sıcak ortamı yaşıyoruz. Burada herkes her şeyi unuttu, sadece güzellikler kaldı aklımızda." diye konuştu.

        Etkinlikte dizmana pişiren Behiye Yazıcıoğlu da dizmananın Boşnaklar'ın yöresel lezzeti olduğunu kaydetti.

        Dizmananın eski zamanlarda hem ekmek, hem de yemek olarak tüketildiğini ifade eden Yazıcıoğlu, "Dizmana eski zamanlarda ekmek yerine, hem yemek hem de diğer yemeklerin yanında katık olarak kullanılırmış. Muhacirler, kendi memleketlerinde komposto ve turşu ile servis ediyormuş. Bu hem yemek, hem börek, hem de ekmek niyetine yeniyor. Kendi kızıma, kardeşlerime herkese öğrettim. Çok çabuk yapılabilen bir menü." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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