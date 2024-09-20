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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı

        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 15:15 Güncelleme: 20.09.2024 - 15:19
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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı
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        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Vize ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

        Vize Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 18 adreste arama yapıldı.

        Armada bir miktar uyuşturucu madde ile tabanca, 3 av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 18 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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