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        Kırklareli'nde 29 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 29 yabancı uyruklu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 09:24 Güncelleme: 21.09.2024 - 09:24
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        Kırklareli'nde 29 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 29 yabancı uyruklu yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında kontrollerini sürdürüyor.

        Ekipler, Kofçaz ilçesinde 4 ayrı bölgede yaptığı çalışmada, 29 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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