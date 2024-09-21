Muzikacı, üreticilerin bakanlığın desteklemelerinden en iyi şekilde yararlanabilmesi için gayret gösterdiklerini belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Gökalp Muzikacı, Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda üreticileri bilgilendirdi.

Balaban, ardından Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Basri Korkmaz'ı ziyaret etti.

Tarım ve Orman Müdürlüğünün çalışmalarını önemsediğini ifade eden Balaban, üreticilerin desteklenmesi için çalıştıklarını kaydetti.

Balaban, ilk olarak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şeyda Gürsu'yu ziyaret edip çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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