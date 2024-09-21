"Geçmişten Geleceğe Kırklareli'nde Gastronominin izleri" konferansı düzenlendi

Kırklareli'nde "Geçmişten Geleceğe Kırklareli'nde Gastronominin İzleri" konferansı yapıldı.

Gastronomi Araştırmacısı Sena Şenkal, Kent Konseyince Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında Yayla Meydanı'ndaki tarihi otelin bahçesinde gerçekleştirilen konferansta yaptığı konuşmada, 2022 yılı verilerine göre Türkiye'nin dünyada en çok buğday üreten 12. ülke olduğunu belirtti.

Türkiye'nin buğdayda çok önemli rolü bulunduğunu ifade eden Şenkal, buğdayın ilk olarak Güneydoğu Anadolu bölgesinde yapılan yerleşik yaşam ile evcilleştirildiğini kaydetti.

Hem buğdayın hem de üzümün dünyaya bu bereketli topraklardan yayıldığını aktaran Şenkal, Trakya topraklarından da Avrupa'ya gönderildiğini söyledi. Kırklareli’ndeki Aşağıpınar Höyüğünde milattan önce 1200'lü yıllarda yerleşik hayatla birlikte çiftçiliğinde geliştiğini dile getiren Şenkal, şöyle devam etti: "Avrupa'daki ilk tarım ve çiftçilik topluluğu Aşağıpınar Höyüğü'nde yaşayan topluluk. Avrupa'nın çiftçilik hayatının temelinin atıldığı Trakya'da Aşağıpınar Höyüğü'nden dünyaya yayıldığı önemli bir yerleşkeden bahsediyorum. Anadolu'dan gelen topluluklar buraya tabi ki kendi evcilleştirdikleri sığır, keçi gibi hayvanları getirmişler ama yanlarında buğday ve mercimekte getirmiş, arpa, buğday, bakla getirmişler. Aşağıpınar Höyüğü aslında bizim için yerleşik hayata geçiş, tarımın başlangıcı, hem buğdayın gelişimi açısından ilk nokta. Anadolu ile Avrupa'nın ilk karadan temas ettiği noktadan bahsediyoruz."