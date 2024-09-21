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        Kırklareli'nde "minik şefler" hünerlerini sergiledi

        Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında, "minik şefler" meyve ve salata tabağı hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 13:30 Güncelleme: 21.09.2024 - 13:30
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        Kırklareli'nde "minik şefler" hünerlerini sergiledi
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        Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında, "minik şefler" meyve ve salata tabağı hazırladı.

        Kent Konseyince Yayla Meydanı'ndaki tarihi otelin bahçesinde "Master Chef" temalı etkinliğe 36 çocuk katıldı.

        Gruplara ayrılan çocuklara kentin yöresel ürünleri peynir, kaşar, üzüm, salata, bal, domates ve biber gibi ürünler verildi.

        Minik şefler verilen ürünlerle meyve ve salata tabağı yaptı. Bazı çocuklar ürünleri özenle şişlere dizdi, bazıları ise hünerlerini sergilemek yerine verilen ürünleri yemeği tercih etti. Çocukların ürünleri yemesi aileleri gülümsetti.

        Çocuklar hazırladıkları tabakları ve şişleri ailelerine ikram etti.

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, etkinliğin sonunda yaptığı konuşmada, çok keyifli bir program gerçekleştirildiğini söyledi.

        Çocuklara yapılan her yatırımın önemli olduğunu vurgulayan Bulut, etkinlikte çok güzel tabaklar hazırladıklarını kaydetti.

        Bir sonraki etkinlikte çocuklara mısır unuyla yapılan kaçamak yemeğini öğreteceklerini anlatan Bulut, "Kaçamağı herkes duymuştur ama bugün yapabilen kaç kişi var içimizde bilmiyorum. Yavaş yavaş kaybolmaya başladı, kaybolmaması lazım. Dolayısıyla bu tür etkinliklerle kültürel değerlerimizi de korumamız gerekiyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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