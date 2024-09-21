Kırklareli'nde köylü kadınlar yöresel lezzetlerini tanıttı

Kırklareli "15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri" kapsamında köylü kadınlar, odun ateşinde bulama, kuru fasulye ve kuskus gibi yöresel lezzetlerin yapımını uygulamalı gösterdi.

Yayla Mahallesi'nde bir çay bahçesinde köylü kadınlar önce ateş yaktı daha sonra bulama, kuru fasulye ve kuskus gibi yöresel lezzetleri pişirdi.

Vatandaşlar en çok Fatma Karaman tarafından uygulamalı olarak gösterilen bulamaya ilgi gösterdi.

Karaman'ın bulama yapımını dikkatle izleyen vatandaşlar, bulamanın püf noktaları hakkında bilgi aldı.

Bazı vatandaşlar ise pişirilme aşamasında kokusundan ve görünümünden etkilendiği bulamanın tadına baktı.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'ta bir süre odun ateşindeki bulama tenceresini karıştırdı.

Karaman, AA muhabirine, bulama yapımını genç kuşaklara aktarmak istediğini söyledi.

Bulamanın pekmez ve çöven ile birlikte kaynatılarak yapıldığını ifade eden Karaman, insan sağlığına da çok faydasının olduğunu kaydetti.

Her yıl şenliğe katılıp bulamayı odun ateşinde pişirirken, yapım aşamalarını da vatandaşlara anlattığını dile getiren Karaman, "Bulama yaklaşık 1 saatte yapılabiliyor. 35 yıldır yöresel bulamayı yaparak tanıtımını yapıyoruz. İçerisinde iki malzeme var biri çöven, diğeri ise pekmez. İnsanlar çikolata yerine bulama yiyebilir. Çikolatadan çok çok faydalı." diye konuştu.