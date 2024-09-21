Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde köylü kadınlar yöresel lezzetlerini tanıttı

        Kırklareli "15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri" kapsamında köylü kadınlar, odun ateşinde bulama, kuru fasulye ve kuskus gibi yöresel lezzetlerin yapımını uygulamalı gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 16:54 Güncelleme: 21.09.2024 - 16:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde köylü kadınlar yöresel lezzetlerini tanıttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli "15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri" kapsamında köylü kadınlar, odun ateşinde bulama, kuru fasulye ve kuskus gibi yöresel lezzetlerin yapımını uygulamalı gösterdi.

        Yayla Mahallesi'nde bir çay bahçesinde köylü kadınlar önce ateş yaktı daha sonra bulama, kuru fasulye ve kuskus gibi yöresel lezzetleri pişirdi.

        Vatandaşlar en çok Fatma Karaman tarafından uygulamalı olarak gösterilen bulamaya ilgi gösterdi.

        Karaman'ın bulama yapımını dikkatle izleyen vatandaşlar, bulamanın püf noktaları hakkında bilgi aldı.

        Bazı vatandaşlar ise pişirilme aşamasında kokusundan ve görünümünden etkilendiği bulamanın tadına baktı.

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'ta bir süre odun ateşindeki bulama tenceresini karıştırdı.

        Karaman, AA muhabirine, bulama yapımını genç kuşaklara aktarmak istediğini söyledi.

        Bulamanın pekmez ve çöven ile birlikte kaynatılarak yapıldığını ifade eden Karaman, insan sağlığına da çok faydasının olduğunu kaydetti.

        Her yıl şenliğe katılıp bulamayı odun ateşinde pişirirken, yapım aşamalarını da vatandaşlara anlattığını dile getiren Karaman, "Bulama yaklaşık 1 saatte yapılabiliyor. 35 yıldır yöresel bulamayı yaparak tanıtımını yapıyoruz. İçerisinde iki malzeme var biri çöven, diğeri ise pekmez. İnsanlar çikolata yerine bulama yiyebilir. Çikolatadan çok çok faydalı." diye konuştu.

        Vatandaşlardan Aycan Yıldız da kokusuna dayanamayıp tadına baktığı bulamaya hayran kaldığını söyledi.

        Yöresel lezzetlerin ayrı bir önemi olduğunu anlatan Yıldız, bulamayı da çok beğendiğini kaydetti.

        - Vatandaşlara üzüm dağıtıldı

        Belediye Başkanı Bulut ile Başkan Yardımcısı Kürşad Yamaner, etkinlik alanında kurulan stantta vatandaşlara üzüm dağıttı.

        Uzun kuyrukların oluştuğu alanda belediye tarafından yaklaşık 600 kilogram üzümün vatandaşlara dağıtıldığı şenlikler yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nevzat Bahtiyar üçüncü kez ifade verdi
        Nevzat Bahtiyar üçüncü kez ifade verdi
        5 ilde sel: Uzmanından uyarı!
        5 ilde sel: Uzmanından uyarı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad ile görüşme mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad ile görüşme mesajı
        "Kaçmayıp haber verse annemin parçalarını toplamazdık!"
        "Kaçmayıp haber verse annemin parçalarını toplamazdık!"
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Dev derbinin ilk 11'leri!
        Dev derbinin ilk 11'leri!
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Gece kamerasına yansıdı! Heyecanlandıran görüntü
        Gece kamerasına yansıdı! Heyecanlandıran görüntü
        Gizem'i emniyet fileleri taşımamış! Okulda öldüren iddia!
        Gizem'i emniyet fileleri taşımamış! Okulda öldüren iddia!
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        İşte derbinin kilit isimleri...
        İşte derbinin kilit isimleri...
        Sel ve fırtına vurdu: Trabzon'da 1 kayıp!
        Sel ve fırtına vurdu: Trabzon'da 1 kayıp!
        Derbinin favorisi kim?
        Derbinin favorisi kim?
        İki işçi daha feci biçimde can verdi! Vinç faciası!
        İki işçi daha feci biçimde can verdi! Vinç faciası!
        Mobilde serbest tarife
        Mobilde serbest tarife
        "Türkiye’ye ilgi artarak devam ediyor"
        "Türkiye’ye ilgi artarak devam ediyor"
        Bütün dünya bu kitapları okudu, bu filmleri izledi!
        Bütün dünya bu kitapları okudu, bu filmleri izledi!
        Prostat kanserinde 2040 yılı uyarısı: Vaka sayısı ikiye katlanacak! Nasıl korunulur?
        Prostat kanserinde 2040 yılı uyarısı: Vaka sayısı ikiye katlanacak! Nasıl korunulur?
        Alzheimer'ın iki ilacı! Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme
        Alzheimer'ın iki ilacı! Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme
        Kraliyet Meghan'a hâlâ karşı
        Kraliyet Meghan'a hâlâ karşı

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde "minik şefler" hünerlerini sergiledi
        Kırklareli'nde "minik şefler" hünerlerini sergiledi
        "Geçmişten Geleceğe Kırklareli'nde Gastronominin izleri" konferansı düzenle...
        "Geçmişten Geleceğe Kırklareli'nde Gastronominin izleri" konferansı düzenle...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde 29 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 29 düzensiz göçmen yakalandı
        Vali Birol Ekici Kırklareli'nden törenle uğurlandı
        Vali Birol Ekici Kırklareli'nden törenle uğurlandı
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı