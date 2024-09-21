Kırklareli'nde "en iyi üzümü yetiştiren üreticiler" ödüllendirildi

Üzüm bağları doludan olumsuz etkilenen Şennur Dağ, Hasan Vurmaz ve Özlem Bekler de ödüllendirildi.

Yayla Mahallesi'ndeki şenlik alanında gerçekleştirilen törende, 2 kategoride dereceye giren 6 üretici ile 3 ay önce kentte etkili olan dolu nedeniyle üzüm bağları zarar gören 3 üretici ödüllendirildi.

Kırklareli'nde "15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri" kapsamında "en iyi üzüm" yarışmasında dereceye giren üreticilere ödülleri verildi.

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