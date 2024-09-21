Kırklareli'nde "en iyi üzümü yetiştiren üreticiler" ödüllendirildi
Kırklareli'nde "15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri" kapsamında "en iyi üzüm" yarışmasında dereceye giren üreticilere ödülleri verildi.
Kırklareli'nde "15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri" kapsamında "en iyi üzüm" yarışmasında dereceye giren üreticilere ödülleri verildi.
Yayla Mahallesi'ndeki şenlik alanında gerçekleştirilen törende, 2 kategoride dereceye giren 6 üretici ile 3 ay önce kentte etkili olan dolu nedeniyle üzüm bağları zarar gören 3 üretici ödüllendirildi.
Yarışmada, "sofralık üzüm" kategorisinde Hakan Aktaş birinci, Nihat Serçe ikinci, Zeki Onay üçüncü, "şaraplık üzüm" kategorisinde Filiz Tuna birinci, Vasfi Onur Yermezoğlu ikinci, Yüksel Çakal üçüncü oldu.
Birinciye motorlu çim biçme makinesi, ikinciye şarjlı bağ budama makası, üçüncüye ise şarjlı sırt pompası hediye edildi.
Üzüm bağları doludan olumsuz etkilenen Şennur Dağ, Hasan Vurmaz ve Özlem Bekler de ödüllendirildi.
Bölgede pepeçura türü üzüm üretimi yapan Adnan Bostan'a da plaket takdim edildi.
Ödül törenine, Belediye Başkan Yardımcısı Kürşad Yamaner ile Kent Konseyi Başkanı Yasemin Ertaş katıldı.
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