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        Kırklareli'nde "en iyi üzümü yetiştiren üreticiler" ödüllendirildi

        Kırklareli'nde "15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri" kapsamında "en iyi üzüm" yarışmasında dereceye giren üreticilere ödülleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 20:17 Güncelleme: 21.09.2024 - 20:25
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        Kırklareli'nde "en iyi üzümü yetiştiren üreticiler" ödüllendirildi
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        Kırklareli'nde "15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri" kapsamında "en iyi üzüm" yarışmasında dereceye giren üreticilere ödülleri verildi.

        Yayla Mahallesi'ndeki şenlik alanında gerçekleştirilen törende, 2 kategoride dereceye giren 6 üretici ile 3 ay önce kentte etkili olan dolu nedeniyle üzüm bağları zarar gören 3 üretici ödüllendirildi.

        Yarışmada, "sofralık üzüm" kategorisinde Hakan Aktaş birinci, Nihat Serçe ikinci, Zeki Onay üçüncü, "şaraplık üzüm" kategorisinde Filiz Tuna birinci, Vasfi Onur Yermezoğlu ikinci, Yüksel Çakal üçüncü oldu.

        Birinciye motorlu çim biçme makinesi, ikinciye şarjlı bağ budama makası, üçüncüye ise şarjlı sırt pompası hediye edildi.

        Üzüm bağları doludan olumsuz etkilenen Şennur Dağ, Hasan Vurmaz ve Özlem Bekler de ödüllendirildi.

        Bölgede pepeçura türü üzüm üretimi yapan Adnan Bostan'a da plaket takdim edildi.

        Ödül törenine, Belediye Başkan Yardımcısı Kürşad Yamaner ile Kent Konseyi Başkanı Yasemin Ertaş katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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