Bülent Ortaçgil, Kırklareli'nde konser verdi
Gitarist, besteci ve şarkıcı Bülent Ortaçgil, Kırklareli'nde konser verdi.
Gitarist, besteci ve şarkıcı Bülent Ortaçgil, Kırklareli'nde konser verdi.
Ortaçgil, "15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri" kapsamında Yayla Mahallesi'nde şenlik alanında sahne aldı.
Yaklaşık 2 saat süren konserde Ortaçgil, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Konsere, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Belediye Başkanı Derya Bulut, belediye başkan yardımcıları ile vatandaşlar katıldı.
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