Kırklareli'nde çevre temizliği etkinliği yapıldı
Kırklareli'nde çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.
Kırklareli'nde çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.
Kırklareli Belediyesi ile sivil toplum örgütleri işbirliğinde "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 100 öğrenci katıldı.
Etkinlik öncesinde, katılanlara çöp torbaları ve çöp toplama aparatları dağıtıldı.
Öğrenciler belirlenen alanda çöpleri toplarken, etkinlik yaklaşık bir saat sürdü.
Etkinlikte, 8 torba çöp toplandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.