Kırklareli'nde Avrupa Hareketlilik Haftası'nda bisiklet turu düzenlendi
Kırklareli'nde "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında bisiklet turu gerçekleştirildi.
Kırklareli'nde "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında bisiklet turu gerçekleştirildi.
Kırklareli Belediyesince gerçekleştirilen etkinlikte, bisikletli vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.
Çocukların da aralarında bulunduğu yaklaşık 70 bisikletli 10 kilometrelik parkurda bisiklet sürdü.
Etkinlik, Yayla Mahallesi Meydanı'nda sona erdi.
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