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        Kırklareli'nde silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 10:32 Güncelleme: 22.09.2024 - 10:56
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        Kırklareli'nde silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, ilçede bir kahvehane önünde oturanlara silahla ateş edildi.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Saldırıda yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini belirledikleri şüpheli S.D'yi düzenlenen operanla yakaladı.

        Zanlının evinde yapılan aramada tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı S.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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