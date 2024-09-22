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        Kırklareli'nde oyun havası eşliğinde bağ hasadı yapıldı

        Kırklareli'nde "15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri" kapsamında oyun havası eşliğinde sembolik bağ hasadı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 16:59 Güncelleme: 22.09.2024 - 17:24
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        Kırklareli'nde oyun havası eşliğinde bağ hasadı yapıldı
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        Kırklareli'nde "15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri" kapsamında oyun havası eşliğinde sembolik bağ hasadı yapıldı.

        Kırklareli Belediyesi ile Kent Konseyi işbirliğinde Lüleburgaz ilçesine bağlı Hamitabat köyünde bir bağlık alanda gerçekleştirilen etkinliğe, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kent Konseyi Başkanı Yasemin Ertaş, belediye başkan yardımcıları ile vatandaşlar katıldı.

        Etkinlikte bando takımının çaldığı oyun havası eşliğinde sembolik bağ hasadı gerçekleştirildi.

        Belediye Başkanı Bulut ve eşi Özge Bulut ile Kent Konseyi Başkanı Ertaş, üzüm topladı. Bazı çocuklar da hasat edilen üzümlerin tadına baktı.

        Bulut, konuşmasında, "15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri"nin son gününde sembolik üzüm hasadı gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Şenliklerin coşkulu bir şekilde tamamlandığını ifade eden Bulut, etkinliklere destek veren tüm üreticilere ve vatandaşlara teşekkür etti.

        Şenliklerin bilim, sanat ve kültür ile birleştiğini dile getiren Bulut, "Hem turizm hem de üretim açısından gerçekten Kırklareli'ne katma değer veriyor. Herkese teşekkür ediyorum. Üreticilerin sayısının çoğalması hem ilimiz hem de ülkemiz için çok büyük önem arz ediyor. Özellikle üretimin ne kadar önem arz ettiğine pandemi döneminde hepimiz şahitlik ettik. Üretim bittiği anda hepimiz biteriz." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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