Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde Ahilik Haftası kutlamaları başladı

        Kırklareli'nde Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 10:24 Güncelleme: 23.09.2024 - 10:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde Ahilik Haftası kutlamaları başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nde Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

        Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Daha sonra Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Fuat Şeker, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Hüsnü Güngör Akarca, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Kahraman Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Törene, meslek odası temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
        Buruk günler geride kaldı!
        Buruk günler geride kaldı!
        Sıla bebek hâlâ entübe!
        Sıla bebek hâlâ entübe!
        Borsada da kayıp
        Borsada da kayıp
        Eski futbolcu kaza kurbanı!
        Eski futbolcu kaza kurbanı!
        Altın haftaya rekorla başladı
        Altın haftaya rekorla başladı
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        9 yılda 4 çocuğu oldu
        9 yılda 4 çocuğu oldu
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Bir insan en fazla kaç dil konuşabilir?
        Bir insan en fazla kaç dil konuşabilir?
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        Giovanni van Bronckhorst tarihe geçti!
        Giovanni van Bronckhorst tarihe geçti!
        Türkiye’de çip üretimi şimdilik hayal
        Türkiye’de çip üretimi şimdilik hayal
        Şirketler neden az vergi ödüyor?
        Şirketler neden az vergi ödüyor?
        OSD'den hibrit araç tebliğine destek
        OSD'den hibrit araç tebliğine destek
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı!
        "Ölümü yakıştıramadım"
        "Ölümü yakıştıramadım"

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde oyun havası eşliğinde bağ hasadı yapıldı
        Kırklareli'nde oyun havası eşliğinde bağ hasadı yapıldı
        Uyuşturucu şüphelileri, saklandıkları yorganın altında yakalandı
        Uyuşturucu şüphelileri, saklandıkları yorganın altında yakalandı
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı
        Kırklareli'nde silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
        Kırklareli'nde silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
        Kırklareli'nde Avrupa Hareketlilik Haftası'nda bisiklet turu düzenlendi
        Kırklareli'nde Avrupa Hareketlilik Haftası'nda bisiklet turu düzenlendi
        Kırklareli'nde çevre temizliği etkinliği yapıldı
        Kırklareli'nde çevre temizliği etkinliği yapıldı