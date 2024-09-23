Kırklareli'nde Ahilik Haftası kutlamaları başladı

Daha sonra Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Fuat Şeker, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Hüsnü Güngör Akarca, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Kahraman Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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