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        Kırklareli'nde site otoparkında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki sitenin otoparkında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 11:03 Güncelleme: 23.09.2024 - 11:05
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        Kırklareli'nde site otoparkında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki sitenin otoparkında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde bir sitenin bodrum katındaki otoparkında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangında otomobilini park etmeye çalışan E.O. (44), otoparkta mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Site sakinleri binalardan tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

        Yaklaşık 6 saat süren çalışma sonucu yangın söndürüldü.

        Yangında, otoparkta mahsur kalan E.O'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

        Dumandan etkilenen 12 kişi ise sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        E.O'nun cesedi savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Yangın, sitedeki bazı dairelerde hasara neden oldu.

        Otoparkta bulunan 5 otomobil kullanılmaz hale gelirken, bazı araçlarda maddi hasar oluştu.

        Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, İlçe Emniyet Müdürü Murat Karayılan ile Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Akgöl de ekiplerin çalışmalarını takip etti.

        Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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