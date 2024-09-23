Kırklareli'nden kısa kısa
Vize ilçesinde "Vize'nin Şairleri" projesi planlama toplantısı yapıldı.
Vize ilçesinde "Vize'nin Şairleri" projesi planlama toplantısı yapıldı.
Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya proje ekibi katıldı.
Akdemir, konuşmasında, "Vize'nin Şairleri" projesini 3 yıldır başarılı şekilde yürüttüklerini belirtti.
Proje kapsamında öğrencilerin yazdıkları şiirlerden oluşan 3 kitap çıkardıklarını ifade eden Akdemir, yeni bir şiir kitabı daha hazırlanacağını kaydetti.
Projede her kademede öğrencilerin yer alacağını anlatan Akdemir, "Öğrencilerimizin kendine güven duyma, sorumluluk alma, topluluk içinde kendini rahat ifade etme, Türkçeyi etkili ve doğru kullanma becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmak adına projemizi geliştirdik. 2021 yılından beri gerçekleştirdiğimiz projemizin bu eğitim öğretim yılında dördüncüsünü düzenleyeceğiz."dedi.
Toplantıda, öğrenci şiirlerinden oluşacak kitabın hazırlanması, imza günü ve şiir dinletisi programı gerçekleştirilmesi planlandı.
- Gebe okulu eğitimleri
Kırklareli'nde gebe okulunda eylül ayı ilk grup eğitimi tamamlandı.
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen eğitimde anne adayları gebelik, doğum süreci, normal doğum, sezaryen ve bebek bakımı konusunda bilgi aldı.
Eğitim sonunda anne adaylarına sertifika verildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.