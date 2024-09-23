Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen eğitimde anne adayları gebelik, doğum süreci, normal doğum, sezaryen ve bebek bakımı konusunda bilgi aldı.

Projede her kademede öğrencilerin yer alacağını anlatan Akdemir, "Öğrencilerimizin kendine güven duyma, sorumluluk alma, topluluk içinde kendini rahat ifade etme, Türkçeyi etkili ve doğru kullanma becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmak adına projemizi geliştirdik. 2021 yılından beri gerçekleştirdiğimiz projemizin bu eğitim öğretim yılında dördüncüsünü düzenleyeceğiz."dedi.

Proje kapsamında öğrencilerin yazdıkları şiirlerden oluşan 3 kitap çıkardıklarını ifade eden Akdemir, yeni bir şiir kitabı daha hazırlanacağını kaydetti.

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