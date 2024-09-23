Trakya'da motorlu kara taşıt sayısı 697 bin 214 oldu

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 697 bin 214'e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarıyla ilgili istatistik verilerini açıkladı.

Buna göre, motorlu kara taşıtı sayısı Kırklareli'nde 161 bin 609'a yükseldi.

Edirne'de motorlu kara taşıtı sayısı 191 bin 323, Tekirdağ'da 344 bin 282 oldu.

Geçen ay ise Trakya'da motorlu kara taşıt sayısı 686 bin 38 olarak belirlenmişti.