AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Kırklareli'nde konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Problemlerin çözümünde AK Parti siyasetinin üstesinden gelebileceğini bilen milletimize daha çok gayret ederek, daha çok çalışarak, daha yüksek enerjili bir siyaset temposu ortaya koyarak cevap verebileceğimizi insanımız da biliyor, insanımız da buna inanıyor biz de buna layık olmaya çalışıyoruz." dedi.

Yılmaz, AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin sandıkların dilini, sandığın anlatmak istediğini en iyi okuyan siyasi hareketlerden biri olduğunu ve seçimde çıkan sonuçları bütün ayrıntılarıyla değerlendirdiklerini ifade etti.

AK Parti teşkilatlarının durmadan çalıştığını ve hep sahada olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Seçimden seçime hareket eden bir siyasi hareketin mensupları hiç olmadığımızı her defasında söylüyoruz." diye konuştu. Toplumun, sorunların üstesinden AK Parti'nin geleceğini bildiğini, milletin teveccühüne layık olmak için daha çok çalışacaklarını dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti: "Problemlerin çözümünde AK Parti siyasetinin üstesinden gelebileceğini bilen milletimize daha çok gayret ederek, daha çok çalışarak, daha yüksek enerjili bir siyaset temposu ortaya koyarak cevap verebileceğimizi insanımız da biliyor, insanımız da buna inanıyor biz de buna layık olmaya çalışıyoruz.