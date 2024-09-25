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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 11:42 Güncelleme: 25.09.2024 - 13:02
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Ilık, mesajında, itfaiye teşkilatının sadece yangınlarda değil, sel ve depremler gibi tüm doğal afetlerde de halkın can ve mal güvenliği için kutsal bir vazife ifa ettiğini belirtti.

        İtfaiye teşkilatının bu onurlu ve kutsal görevde önemli bir rol üstlenerek huzur ve güven verdiğini ifade eden Ilık, mesajında şunları kaydetti:

        "Başkasının canını kurtarmak için kendi canını hiçe sayan fedakar itfaiye çalışanlarımız, vatandaşın en zor anında yanında oluyor, onların sıkıntısını gidermek için canla başla mücadele ediyor. Bu yüzden itfaiyecilik, birçok riski beraberinde taşıyan zor ve meşakkatli bir meslektir. Milletimizin can ve mal güvenliği için mücadele eden ve bu uğurda canlarını kaybeden şehit itfaiyecilerimizi rahmetle anıyor, halen hayatta olan ve gece, gündüz, bayram, tatil demeden görevi başında bulunan itfaiye personeline teşekkür ediyorum. Tüm itfaiye teşkilatımızın İtfaiyecilik Haftası'nı tebrik ediyorum."

        - Huzur toplantısı yapıldı

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce huzur toplantısı düzenlendi.

        Karacaibrahim Mahallesi'nde bir kahvehanede düzenlenen toplantıya, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Bölükbaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şenay Yener Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Ergin ile muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

        Bölükbaşı, toplantıda, huzur toplantılarının çok önemli olduğunu belirtti.

        Her bir vatandaşa ulaşarak emniyetten, sağlığa her alanda istekleri yerinde dinlediklerini ifade eden Bölükbaşı, sorunlara yönelik de yerinde çözüm geliştirdiklerini kaydetti.

        Toplantıda, diğer kurum yetkilileri de kendi sorumluluk alanlarına yönelik yapılan çalışmaları anlattı.

        Daha sonra vatandaşların ve muhtarların istekleri dinlendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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