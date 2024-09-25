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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz Belediyesi tarafından ekilen ayçiçeğinin hasadı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 13:42 Güncelleme: 25.09.2024 - 13:45
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Lüleburgaz Belediyesi tarafından ekilen ayçiçeğinin hasadı yapıldı.

        Belediyeye ait 230 dekar alanda üretimi yapılan ayçiçeğinden 42 ton rekolte elde edildi.

        Tarımsal Hizmetler Birimi Uzmanı Necmi İnci, gazetecilere yaptığı açıklamada, hasat edilen ayçiçeğinden elde edilecek yağın, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını belirtti.

        Belediyeye ait tarımsal arazileri etkin kullandıklarını ifade eden İnci, aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine de yardım ettiklerini kaydetti.

        İnci, sosyal ve üreten belediye anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

        - 8. Balkan, Rumeli Trakya Buluşması etkinliği

        Lüleburgaz'da 8. Balkan, Rumeli Trakya Buluşması etkinliği düzenlendi.

        Lüleburgaz Belediyesi ile Balkan Göçmenleri Derneği (BAL-GÖÇ) işbirliğinde kent ormanında gerçekleştirilen etkinliğe, CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Belediye Başkanı Murat Gerenli, Bulgaristan'ın Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili İlhan Küçük, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Burgas Milletvekili Sevim Ali, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Başkanı Sabri Mutlu, BAL-GÖÇ Lüleburgaz Şube Başkanı Veli Öner ve vatandaşlar katıldı.

        Etkinlikte, Gagavuzya Tomay Belediyesi ile Krumovgrad Belediyesi ve Haskovo Belediyesi halk dansları ekipleri gösteri sundu.

        Gösterilerin ardından Bulgar sanatçı Toni Storaro konser verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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