Kırklareli'nde denetimlerde 193 araç trafikten men edildi

Ayrıca çeşitli kusurlar nedeniyle 193 araç trafikten men edildi. 12 sürücünün ise ehliyeti geçici süreyle geri alındı.

Denetimlerde 2 bin 84 araç tescil plakası ve sürücüsüne trafik cezası kesildi.

Oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan 19 bin 552 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ile Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 1-25 Eylül tarihlerinde sorumluluk alanında trafik denetiminde bulundu.

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