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        Kırklareli'nde denetimlerde 193 araç trafikten men edildi

        Kırklareli'nde denetimlerde 193 araç trafikten men edildi, 12 sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 13:46 Güncelleme: 25.09.2024 - 14:11
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        Kırklareli'nde denetimlerde 193 araç trafikten men edildi
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        Kırklareli'nde denetimlerde 193 araç trafikten men edildi, 12 sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu.

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ile Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 1-25 Eylül tarihlerinde sorumluluk alanında trafik denetiminde bulundu.

        Oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan 19 bin 552 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

        Denetimlerde 2 bin 84 araç tescil plakası ve sürücüsüne trafik cezası kesildi.

        Ayrıca çeşitli kusurlar nedeniyle 193 araç trafikten men edildi. 12 sürücünün ise ehliyeti geçici süreyle geri alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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