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        Lüleburgaz'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Lüleburgaz'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 09:22 Güncelleme: 26.09.2024 - 10:42
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        Lüleburgaz'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Lüleburgaz'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Aytuğ O. idaresindeki plakasız motosiklet, Zafer Mahallesi Büklüm Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarparak devrildi.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ile yolcu Canberk Y, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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