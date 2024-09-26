Lüleburgaz'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
Lüleburgaz'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Lüleburgaz'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Aytuğ O. idaresindeki plakasız motosiklet, Zafer Mahallesi Büklüm Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarparak devrildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile yolcu Canberk Y, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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