Kırklareli'ne atanan Vali Uğur Turan görevine başladı

Kırklareli Valiliğine atanan Uğur Turan, görevine başladı.

Turan, Valilik önünde düzenlenen törende, protokol üyelerince karşılandı. Polis merasim mangasını selamlayan Turan, protokol üyeleriyle de selamlaştı.

Makamında gazetecilere açıklamada bulunan Turan, Kırklareli Valiliğine atanmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu söyledi.

Görev süresince hakkı, hakikati ve adaleti üstün tutmaya, devleti en güzel şekilde temsil etmeye çalışacağını belirten Turan, vatandaşlara en iyi, doğru ve en hızlı şekilde hizmet edeceğini dile getirdi.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." düsturuyla, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma ülküsünün takipçisi olacağını ifade eden Turan, "Üzerimizdeki sorumluluğun farkında olarak yöntemimiz, bütün mesai arkadaşlarımla birlikte insan merkezli, hukuk eksenli, insan haklarına saygılı, şeffaf ve hesap verebilen, toplumun bütün kesimlerini kucaklayan, güler yüzlü ve şefkatli bir yönetim anlayışı olacaktır." dedi.

Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda eğitim, sağlık, güvenlik, huzur, bilim, teknoloji, ekonomi, istihdam, turizm, gençlik, spor, sosyal hizmetler, çevrenin korunması, kültür sanat ve diğer tüm alanlarda Kırklareli'ni daha ileri taşıyacaklarını belirten Turan, şunları kaydetti: