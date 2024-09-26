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        Kırklareli'ne atanan Vali Uğur Turan görevine başladı

        Kırklareli Valiliğine atanan Uğur Turan, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 11:44 Güncelleme: 26.09.2024 - 11:53
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        Kırklareli'ne atanan Vali Uğur Turan görevine başladı
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        Kırklareli Valiliğine atanan Uğur Turan, görevine başladı.

        Turan, Valilik önünde düzenlenen törende, protokol üyelerince karşılandı. Polis merasim mangasını selamlayan Turan, protokol üyeleriyle de selamlaştı.

        Makamında gazetecilere açıklamada bulunan Turan, Kırklareli Valiliğine atanmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu söyledi.

        Görev süresince hakkı, hakikati ve adaleti üstün tutmaya, devleti en güzel şekilde temsil etmeye çalışacağını belirten Turan, vatandaşlara en iyi, doğru ve en hızlı şekilde hizmet edeceğini dile getirdi.

        "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." düsturuyla, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma ülküsünün takipçisi olacağını ifade eden Turan, "Üzerimizdeki sorumluluğun farkında olarak yöntemimiz, bütün mesai arkadaşlarımla birlikte insan merkezli, hukuk eksenli, insan haklarına saygılı, şeffaf ve hesap verebilen, toplumun bütün kesimlerini kucaklayan, güler yüzlü ve şefkatli bir yönetim anlayışı olacaktır." dedi.

        Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda eğitim, sağlık, güvenlik, huzur, bilim, teknoloji, ekonomi, istihdam, turizm, gençlik, spor, sosyal hizmetler, çevrenin korunması, kültür sanat ve diğer tüm alanlarda Kırklareli'ni daha ileri taşıyacaklarını belirten Turan, şunları kaydetti:

        "İlimizin daha ileri bir noktaya götürülebilmesi için saygıdeğer Kırklarelilerin, milletvekillerimizin, siyasi parti temsilcilerinin, belediye başkanlarımızın ve meclis üyelerimizin, il genel meclisi üyelerinin, üniversitemizin, muhtarlarımızın, sivil toplum kuruluşlarının, mesleki ve oda başkanlıklarımızın, basın mensuplarımızın, kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan mesai arkadaşlarımın desteklerini, tecrübelerini, bilgilerini, emeklerini esirgemeyeceklerine inancım tamdır.

        Başarıyla icra ettikleri Kırklareli Valiliği görevi sonrasında hizmet bayrağını devraldığım Valimiz Birol Ekici başta olmak üzere ilimize hizmet etmiş bütün valilerimize teşekkür ediyor, sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum. Gönül birlikteliğimiz daim, sevgi ve hoşgörü dilimiz hakim, sevgi, merhamet, adalet rehberimiz olsun. Rabb'im bizi mahcup etmesin, yar ve yardımcımız olsun."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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