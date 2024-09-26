Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla E.Y.D. ve C.A. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde seyir halindeki otomobil ve kamyoneti durdurmak istedi.

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