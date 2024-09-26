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        Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı, operasyonda 13 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 12:00 Güncelleme: 26.09.2024 - 12:07
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        Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı, operasyonda 13 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde seyir halindeki otomobil ve kamyoneti durdurmak istedi.

        Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araçların sürücüleri kaçtı. Araçlar polis ekiplerince kovalamaca sonucu Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda durduruldu. Kamyonette 1'i çocuk 13 düzensiz göçmen yakalandı.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla E.Y.D. ve C.A. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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