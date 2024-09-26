Kadın basketbolculardan Başkan Bulut'a ziyaret

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri takımını makamında kabul etti.

Bulut, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, takımın başarısıyla gururlandıklarını belirtti.

Takımın karşılaşmalarını takip ettiğini ifade eden Bulut, ekibin lige çok iyi başladığını dile getirdi.

Sporcuları galibiyetlerinden dolayı tebrik eden Bulut, "Kırklareli'ni bölgemizin parlayan yıldızı haline getirmek istiyoruz. Bunu her alanda başarmak istiyoruz. Takımımızı aldığı galibiyetlerden dolayı kutluyorum. Gerçekten çok iyi bir takıma sahibiz. Gelecek haftalarda alacakları sonuçlarla şehrimizi gururlandırmaya devam edeceklerdir. Bizler de takımımıza verdiğimiz desteği sürdüreceğiz." diye konuştu.