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        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, itfaiye personeliyle bir araya geldi

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, İtfaiye Haftası dolayısıyla itfaiye personelini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 14:25 Güncelleme: 26.09.2024 - 15:07
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        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, itfaiye personeliyle bir araya geldi
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        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, İtfaiye Haftası dolayısıyla itfaiye personelini ziyaret etti.

        Bulut, beraberindeki belediye başkan yardımcıları Kürşad Yamaner ve Burak Süzülmüş ile itfaiye personelinin haftasını tebrik etti.

        İtfaiyecilerin çok zorlu bir görevi yerine getirdiğini ifade eden Bulut, her koşulda görevini özveriyle yerine getiren itfaiyecilere teşekkür etti.

        Personele görevlerinde başarı dileyen Bulut, "Onların güvenliğimiz için gösterdiği çaba ve adanmışlık, şehrimizin huzuru için vazgeçilmezdir. Hep birlikte nice başarılı ve kazasız görevler dilerim. Tüm itfaiye teşkilatımızın İtfaiye Haftası'nı yürekten kutluyorum." diye konuştu.

        Bulut, ziyarette İtfaiye Müdürü Mehmet Çevik'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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