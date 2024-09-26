Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, itfaiye personeliyle bir araya geldi
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, İtfaiye Haftası dolayısıyla itfaiye personelini ziyaret etti.
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, İtfaiye Haftası dolayısıyla itfaiye personelini ziyaret etti.
Bulut, beraberindeki belediye başkan yardımcıları Kürşad Yamaner ve Burak Süzülmüş ile itfaiye personelinin haftasını tebrik etti.
İtfaiyecilerin çok zorlu bir görevi yerine getirdiğini ifade eden Bulut, her koşulda görevini özveriyle yerine getiren itfaiyecilere teşekkür etti.
Personele görevlerinde başarı dileyen Bulut, "Onların güvenliğimiz için gösterdiği çaba ve adanmışlık, şehrimizin huzuru için vazgeçilmezdir. Hep birlikte nice başarılı ve kazasız görevler dilerim. Tüm itfaiye teşkilatımızın İtfaiye Haftası'nı yürekten kutluyorum." diye konuştu.
Bulut, ziyarette İtfaiye Müdürü Mehmet Çevik'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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