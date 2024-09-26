Kırklareli'nde çevreyi kirleten restoran işletmecisine 10 bin 515 lira ceza uygulandı

Kırklareli'nde hamur atıklarını çöp konteynerinin dışına bırakan restoranın işletmecisine 10 bin 515 lira ceza kesildi.

Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Gençlik Mahallesi İstasyon Caddesi'nde çöp konteynerinin yanında kokuya neden olan hamur atıkları olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, yapılan çalışmayla atıkları buraya bırakan restoranın işletmecisini tespit etti.

Restoran işletmecisine çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle 10 bin 515 lira ceza uygulandı.