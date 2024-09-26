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        Kırklareli'nde çevreyi kirleten restoran işletmecisine 10 bin 515 lira ceza uygulandı

        Kırklareli'nde hamur atıklarını çöp konteynerinin dışına bırakan restoranın işletmecisine 10 bin 515 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 15:35 Güncelleme: 26.09.2024 - 15:35
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        Kırklareli'nde çevreyi kirleten restoran işletmecisine 10 bin 515 lira ceza uygulandı
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        Kırklareli'nde hamur atıklarını çöp konteynerinin dışına bırakan restoranın işletmecisine 10 bin 515 lira ceza kesildi.

        Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Gençlik Mahallesi İstasyon Caddesi'nde çöp konteynerinin yanında kokuya neden olan hamur atıkları olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

        Ekipler, yapılan çalışmayla atıkları buraya bırakan restoranın işletmecisini tespit etti.

        Restoran işletmecisine çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle 10 bin 515 lira ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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