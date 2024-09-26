Kırklareli'nde belediyeye ait binada yangın çıkardığı iddia edilen sanığın yargılanması sürüyor
Kırklareli'nde belediyeye ait şirket binasında yangın çıkardığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.
Kırklareli'nde belediyeye ait şirket binasında yangın çıkardığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.
2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "Kamu malına yakarak zarar verme" suçundan 8 aydan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tutuksuz sanık Ü.T. ile taraf avukatları katıldı.
Duruşmada, şirket çalışanı bir kişi tanık olarak dinlendi.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık Ü.T'nin cezalandırılmasını talep etti.
Sanık avukatı savunma için süre talebinde bulundu.
Sanığın adli kontrol hükümlerinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.
- Olay
Kırklareli'nde 11 Şubat Pazar günü Karakaş Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi'nde Kırklareli Belediyesinin BEYA Personel Organizasyon ve Tanıtım Anonim Şirketine ait binadan duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş, yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.
Polis ekiplerince güvenlik kameraları incelemesi ve tanık beyanları üzerine yapılan çalışmada zanlının Ü.T. olduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı.
Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden yakalanan Ü.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
Sanık Ü.T, 12 Mart'ta gerçekleştirilen ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.
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