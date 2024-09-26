Kırklareli'nde belediyeye ait binada yangın çıkardığı iddia edilen sanığın yargılanması sürüyor

Polis ekiplerince güvenlik kameraları incelemesi ve tanık beyanları üzerine yapılan çalışmada zanlının Ü.T. olduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Duruşmada, şirket çalışanı bir kişi tanık olarak dinlendi.

2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "Kamu malına yakarak zarar verme" suçundan 8 aydan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tutuksuz sanık Ü.T. ile taraf avukatları katıldı.

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