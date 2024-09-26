Kırklareli'nde eğlence mekanının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında iki binada da hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocasinan Mahallesi Okullar Caddesi'nde eğlence mekanının bahçesinde tadilat sırasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, mekanın bulunduğu binanın çatısı ile yan binaya sıçradı.

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