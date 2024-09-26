Kırklareli'nde eğlence mekanının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde eğlence mekanı bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde eğlence mekanı bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.
Kocasinan Mahallesi Okullar Caddesi'nde eğlence mekanının bahçesinde tadilat sırasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, mekanın bulunduğu binanın çatısı ile yan binaya sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Binalardakiler tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında iki binada da hasar oluştu.
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