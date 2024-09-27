Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Valisi Turan, şehitliği ve şehit ailelerini ziyaret etti

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Şehitliği ile şehit ailelerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 09:53 Güncelleme: 27.09.2024 - 09:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli Valisi Turan, şehitliği ve şehit ailelerini ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Şehitliği ile şehit ailelerini ziyaret etti.

        Turan, şehit kabirlerine karanfil bırakarak, dua etti.

        Vali Turan, ardından şehitler Göktan Özüpek, Turhan Turan, Bülent Özkan, Gökhan Esen ile Salim Kubanç'ın kentte yaşayan ailelerini evlerinde ziyaret etti.

        Ailelerin isteklerini dinleyen Turan, şehit ailelerini her fırsatta ziyaret edeceğini belirtti.

        Turan'a ziyaretlerinde İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş ve Müdür Yardımcısı Mehmet Karaman eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Servisten inen çocuğu ezdi! "Balkondan düştü" dedi!
        Servisten inen çocuğu ezdi! "Balkondan düştü" dedi!
        Serhat Akın'a silahlı saldırı
        Serhat Akın'a silahlı saldırı
        "Lunaparkta hız treni gibi"
        "Lunaparkta hız treni gibi"
        Kredi kartlarına yeni düzenleme
        Kredi kartlarına yeni düzenleme
        Florida'da Helene Kasırgası!
        Florida'da Helene Kasırgası!
        Jahrein'den, Elçin Sangu'ya dava
        Jahrein'den, Elçin Sangu'ya dava
        Kahverengi mi, beyaz mı? Hangi yumurta daha sağlıklı?
        Kahverengi mi, beyaz mı? Hangi yumurta daha sağlıklı?
        Beşiktaş Hollanda'da kayıp!
        Beşiktaş Hollanda'da kayıp!
        Ayakta ders anlatmaya öğretmen itirazı!
        Ayakta ders anlatmaya öğretmen itirazı!
        Oğuzhan Genç yazdı: Cesaretin bedeli!
        Oğuzhan Genç yazdı: Cesaretin bedeli!
        Fazla mesai nasıl kanıtlanır?
        Fazla mesai nasıl kanıtlanır?
        Elektrikli metrobüs geliyor
        Elektrikli metrobüs geliyor
        Her üç çocuktan biri miyop: Görme yetisini korumak için ne yapmalı?
        Her üç çocuktan biri miyop: Görme yetisini korumak için ne yapmalı?
        Güneşli ve ılık hava sürüyor
        Güneşli ve ılık hava sürüyor
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        BM kürsüsünde susayan Haiti lideri Fils, bardağı unuttu
        BM kürsüsünde susayan Haiti lideri Fils, bardağı unuttu
        Kadıköy'de 2 gollü zafer!
        Kadıköy'de 2 gollü zafer!
        Ahmet Selim Kul yazdı: Altın değerinde!
        Ahmet Selim Kul yazdı: Altın değerinde!
        "Canavar gibi..."
        "Canavar gibi..."
        Narin Güran cinayetinde kan izinin kime ait olduğu ortaya çıktı
        Narin Güran cinayetinde kan izinin kime ait olduğu ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde eğlence mekanının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
        Kırklareli'nde eğlence mekanının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
        Kırklareli'nde belediyeye ait binada yangın çıkardığı iddia edilen sanığın...
        Kırklareli'nde belediyeye ait binada yangın çıkardığı iddia edilen sanığın...
        Kırklareli'nde çevreyi kirleten restoran işletmecisine 10 bin 515 lira ceza...
        Kırklareli'nde çevreyi kirleten restoran işletmecisine 10 bin 515 lira ceza...
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, itfaiye personeliyle bir araya geldi
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, itfaiye personeliyle bir araya geldi
        Polisten kaçan sürücünün kamyonetinde 13 kaçak göçmen yakalandı; 2 organiza...
        Polisten kaçan sürücünün kamyonetinde 13 kaçak göçmen yakalandı; 2 organiza...
        Kadın basketbolculardan Başkan Bulut'a ziyaret
        Kadın basketbolculardan Başkan Bulut'a ziyaret