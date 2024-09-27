Kırklareli Valisi Turan, şehitliği ve şehit ailelerini ziyaret etti

Turan'a ziyaretlerinde İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş ve Müdür Yardımcısı Mehmet Karaman eşlik etti.

Vali Turan, ardından şehitler Göktan Özüpek, Turhan Turan, Bülent Özkan, Gökhan Esen ile Salim Kubanç'ın kentte yaşayan ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Şehitliği ile şehit ailelerini ziyaret etti.

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