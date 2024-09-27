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        Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen ile 1 insan kaçakçısı yakalandı

        Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 11 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 10:14 Güncelleme: 27.09.2024 - 10:34
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        Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen ile 1 insan kaçakçısı yakalandı
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        Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 11 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kofçaz ilçesi kara yolundaki uygulama noktasını fark eden hafif ticari araç sürücüsü ters yönden kaçmaya çalıştı.

        Asayiş Şubesi Müdürlüğüne bağlı motosikletli ekiplerce kovalama sonucu durdurulan araçtan atlayan 2 düzensiz göçmen kırsal alanda, 9 düzensiz göçmen ise hafif ticari araçta yakalandı.

        İnsan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen T.S. de gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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