Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen ile 1 insan kaçakçısı yakalandı

İnsan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen T.S. de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kofçaz ilçesi kara yolundaki uygulama noktasını fark eden hafif ticari araç sürücüsü ters yönden kaçmaya çalıştı.

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