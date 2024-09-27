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        Kırklareli'nde bir hafta kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı

        Kırklareli'nde bir haftada kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 14:16 Güncelleme: 27.09.2024 - 14:52
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        Kırklareli'nde bir hafta kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı
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        Kırklareli'nde bir haftada kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 16-22 Eylül tarihlerinde 26 uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu düzenlendi.

        Operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı. 3 şüpheli adli kontrol hükümleriyle serbest kalırken, 24 şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

        Operasyonlarda, 68 gram esrar, 725 uyuşturucu hap, 55 gram metamfetamin, 9 gram kenevir tohumu, 4 kök skunk, 2 gram bonzai, 3 av tüfeği, tabanca ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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