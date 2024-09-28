Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler sürüyor

Turan, kentte yatırımları arttırıp vatandaşlara en iyi hizmeti ulaştıracaklarını ifade etti.

Vali Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, eski AK Parti İstanbul Milletvekili Harun Karaca ve Kırklareli Baro Başkanı Turgay Hınız'ı makamında kabul etti.

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