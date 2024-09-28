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        Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler sürüyor

        Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 10:55 Güncelleme: 28.09.2024 - 11:19
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        Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler sürüyor
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler devam ediyor.

        Vali Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, eski AK Parti İstanbul Milletvekili Harun Karaca ve Kırklareli Baro Başkanı Turgay Hınız'ı makamında kabul etti.

        Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, kurum ve kuruluşlarla iş birliği halinde olacaklarını belirtti.

        Turan, kentte yatırımları arttırıp vatandaşlara en iyi hizmeti ulaştıracaklarını ifade etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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