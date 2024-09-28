Kırklareli'nde jandarma trafik denetimi yaptı
Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı.
Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı.
İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması ekipleri, Demirköy, Vize, Pınarhisar, Kofçaz, Pehlivanköy, Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerindeki sorumluluk alanlarında trafik denetiminde bulundu.
Denetimlerde, sürücülerin ve araçların belgeleri kontrol edildi, alkol ölçümü yapıldı.
Ekipler, 7 bin 424 araç ve sürücüsünü denetledi. Alkollü araç kullandığı tespit edilen 7 sürücünün ehliyeti geçici süreyle geri alındı.
Denetimlerde, 38 araç ise trafikten men edildi.
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