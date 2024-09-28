Kırklareli Valisi Turan, şehit aileleriyle buluştu

Programa, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş katıldı.

Her fırsatta şehit aileleriyle bir araya geleceklerini ifade eden Turan, ailelerin isteklerini karşılayarak sorunlarını gidermenin herkesin görevi olduğunu söyledi.

Turan, şehit ailelerinin, şehitlerin Türk milletine bıraktığı en değerli emanetler olduğunu belirtti.

Vali Turan ve eşi Nihal Turan, Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce polis evinde düzenlenen programda, şehit ailelerinin isteklerini dinledi.

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