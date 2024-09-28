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        Kırklareli Valisi Turan, şehit aileleriyle buluştu

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit aileleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 16:29 Güncelleme: 28.09.2024 - 16:29
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        Kırklareli Valisi Turan, şehit aileleriyle buluştu
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit aileleriyle bir araya geldi.

        Vali Turan ve eşi Nihal Turan, Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce polis evinde düzenlenen programda, şehit ailelerinin isteklerini dinledi.

        Turan, şehit ailelerinin, şehitlerin Türk milletine bıraktığı en değerli emanetler olduğunu belirtti.

        Her fırsatta şehit aileleriyle bir araya geleceklerini ifade eden Turan, ailelerin isteklerini karşılayarak sorunlarını gidermenin herkesin görevi olduğunu söyledi.

        Konuşmanın ardından şehitler için dua edildi.

        Programa, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş katıldı.

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