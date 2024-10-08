Kırklareli'nde ağılda çıkan yangın söndürüldü

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Ağılda bulunan saman balyalarının da tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen yangın, aynı avludaki eve de sıçradı.

Kosova Caddesinde R.A'ya ait bir ağılda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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