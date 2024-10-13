Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Belediyesince 100. yıl sosyal tesisinin inşası sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 12:00 Güncelleme: 13.10.2024 - 12:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Vize Belediyesince 100. yıl sosyal tesisinin inşası sürüyor.

        Belediye Başkanı Ercan Özalp, çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

        Özalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal tesis yapımının tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

        İnşaatın sona erdiğini ifade eden Özalp, çevre düzenlemesi ile açık alan düğün salonu yapımının gerçekleştirildiğini kaydetti.

        Tesisi kısa sürede hizmete açmayı hedeflediklerini dile getiren Özalp, ilçeye güzel bir eser kazandırdıklarını söyledi.

        - "Renklerin Serüveni Kırklareli" Projesi

        Vize'de "Renklerin Serüveni Kırklareli" Projesi ile boyama kitabı hazırlanıyor.

        Vize Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Renklerin Serüveni Kırklareli" Projesi kapsamında hazırlanacak boyama kitabı ile Kırklareli'nin tarihi ve turistik mekanları, kültürel alanları ile doğal güzelliklerinin tanıtılması hedefleniyor.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, yaptığı açıklamada, kitabın metin ve boyama resimlerinin hazırlandığını belirtti.

        Kitabın basılmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı ile 81 il ve 957 ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderileceğini ifade eden Akdemir, boyama kitabı ile Kırklareli'nin tanıtılacağını söyledi.

        - Halk oyunları kursu devam ediyor

        Vize ilçesinde çocuk ve yetişkinlere yönelik halk oyunları kursu sürüyor.

        Belediye Başkanı Ercan Özalp, belediye kapalı düğün salonunda gerçekleştirilen kursları ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Özalp, ziyarette çocuk zeybek grubunun çalışmalarını izledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rojin'i arama çalışmaları 16'ncı gününde: Kadavra köpeği tepki verdi
        Rojin'i arama çalışmaları 16'ncı gününde: Kadavra köpeği tepki verdi
        İsrail'de yüzlerce kişi yine sokaklarda
        İsrail'de yüzlerce kişi yine sokaklarda
        Yerli Hannibal nasıl yakalandı?
        Yerli Hannibal nasıl yakalandı?
        Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli yağış uyarısı
        Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli yağış uyarısı
        İşte fon düzenlemesinin faturası
        İşte fon düzenlemesinin faturası
        Hangi yiyeceklerin sindirimi ve hazmı daha kolay?
        Hangi yiyeceklerin sindirimi ve hazmı daha kolay?
        Kuş Cenneti can çekişiyor
        Kuş Cenneti can çekişiyor
        "Teslim ol ya da açlıktan öl"
        "Teslim ol ya da açlıktan öl"
        Montella'dan zorunlu rotasyon!
        Montella'dan zorunlu rotasyon!
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        İstanbul'un çokdilli kitabeleri
        İstanbul'un çokdilli kitabeleri
        Okan Buruk'tan flaş sözler!
        Okan Buruk'tan flaş sözler!
        "Yazıklar olsun"
        "Yazıklar olsun"
        Maymun çiçeği virüsüyle karışıyor! El ayak ağız hastalığına dikkat!
        Maymun çiçeği virüsüyle karışıyor! El ayak ağız hastalığına dikkat!
        Altın Portakal 'Mukadderat'ın oldu
        Altın Portakal 'Mukadderat'ın oldu
        Evde ve bahçede 3 kişi ölü bulundu
        Evde ve bahçede 3 kişi ölü bulundu
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        "Kadifekale ve Harmandalı imara kapatılmalı"
        "Kadifekale ve Harmandalı imara kapatılmalı"
        Aile katliamı: 6 ölü!
        Aile katliamı: 6 ölü!
        Neonazi, Hitler'in sevdiği dağa tırmanırken öldü
        Neonazi, Hitler'in sevdiği dağa tırmanırken öldü

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde öğrencilere biyolojik çeşitlilik eğitimi verildi
        Kırklareli'nde öğrencilere biyolojik çeşitlilik eğitimi verildi
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde köy yollarında asfalt çalışmaları devam ediyor
        Kırklareli'nde köy yollarında asfalt çalışmaları devam ediyor
        Kırklareli'nde yük taşıyan araçlar denetlendi
        Kırklareli'nde yük taşıyan araçlar denetlendi
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Lüleburgaz'da öğrenciler sokak temizliğine katıldı
        Lüleburgaz'da öğrenciler sokak temizliğine katıldı