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        İğneada'daki selde hayatını kaybeden tesis çalışanının öldürüldüğü iddiasına soruşturma

        Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde geçen yıl meydana gelen selde yıkılan ve ruhsatsız işletildiği tespit edilen kamp alanında hayatını kaybeden tesis çalışanı Ümit Solmaz'ın öldürüldüğü iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 12:42 Güncelleme: 15.10.2024 - 12:42
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        İğneada'daki selde hayatını kaybeden tesis çalışanının öldürüldüğü iddiasına soruşturma
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        Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde geçen yıl meydana gelen selde yıkılan ve ruhsatsız işletildiği tespit edilen kamp alanında hayatını kaybeden tesis çalışanı Ümit Solmaz'ın öldürüldüğü iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Selde yaşamını yitirenlerden Mihriban Bağışlar'ın annesi müşteki Safiye Yaşa, kamp çalışanı Ümit Solmaz'ın öldürüldüğünü iddia ederek, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

        Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Adli Tıp Kurumundan Solmaz'ın cesedine ilişkin ayrıntılı rapor istendi. Raporda Solmaz'ın öldürüldüğüne ilişkin şüpheli bir bulguya rastlanmadığı bilgisi yer aldı.

        Soruşturma kapsamında Solmaz'ın kullandığı ileri sürülen iki cep telefonuna ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna HTS kayıtlarının araştırılması ve GSM operatörlerine müzekkere yazıldığı öğrenildi.

        Ayrıca soruşturma kapsamında kamp çalışanlarından N.G'nin yeniden savcılık tarafından ifadesi alındı.

        Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesinde, 5 Eylül 2023'te meydana gelen selde, tesis çalışanı Ümit Solmaz, tesiste konaklayan Rahile ve Ahmet Baki Şimşek, Selman ve Mihriban Bağışlar ile Suna Duman hayatını kaybetmişti.

        İşletmeci Bülent B'nin de aralarında olduğu 4 sanığın Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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