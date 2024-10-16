Kırklareli şehir çöplüğünde kedi ve köpeklerin ölü bulunmasına hayvanseverlerden tepki

Kırklareli şehir çöplüğünde kedi ve köpeklerin ölü bulunmasını hayvanseverler protesto etti.

Kültür Anıt Park'ta bir araya gelen grup, şehir çöplüğünde ölü bulunan köpeklerin fotoğraflarını taşıdı.

Kırklareli Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Emrecan Güven, grup adına yaptığı açıklamada, hayvanlara yönelik vicdanları yaralayan, insanlık adına utanç verici bir durum yaşandığını belirtti.

Çöp aracının ölü köpekleri gizlice çöp alanına attığını ileri süren Güven, hayvanseverlerin müdahale etmesiyle olayın ortaya çıktığını savundu.

Kırklareli Baro Başkanı Mümün Neşetoğlu da Kırklareli Barosu olarak ölü bulunan hayvanlara ilişkin soruşturmanın takipçisi olacaklarını söyledi.

Grup açıklamanın ardından bir süre slogan attı.

Dün şehir çöplüğünde hayvanseverler tarafından 8 köpek ile 9 kedi ölü bulunmuş, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut da kedi ve köpeklerin ölü bulunmasıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirmişti.