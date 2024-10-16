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        Kırklareli şehir çöplüğünde kedi ve köpeklerin ölü bulunmasına hayvanseverlerden tepki

        Kırklareli şehir çöplüğünde kedi ve köpeklerin ölü bulunmasını hayvanseverler protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 20:48 Güncelleme: 16.10.2024 - 20:59
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        Kırklareli şehir çöplüğünde kedi ve köpeklerin ölü bulunmasına hayvanseverlerden tepki
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        Kırklareli şehir çöplüğünde kedi ve köpeklerin ölü bulunmasını hayvanseverler protesto etti.

        Kültür Anıt Park'ta bir araya gelen grup, şehir çöplüğünde ölü bulunan köpeklerin fotoğraflarını taşıdı.

        Kırklareli Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Emrecan Güven, grup adına yaptığı açıklamada, hayvanlara yönelik vicdanları yaralayan, insanlık adına utanç verici bir durum yaşandığını belirtti.

        Çöp aracının ölü köpekleri gizlice çöp alanına attığını ileri süren Güven, hayvanseverlerin müdahale etmesiyle olayın ortaya çıktığını savundu.

        Kırklareli Baro Başkanı Mümün Neşetoğlu da Kırklareli Barosu olarak ölü bulunan hayvanlara ilişkin soruşturmanın takipçisi olacaklarını söyledi.

        Grup açıklamanın ardından bir süre slogan attı.

        Dün şehir çöplüğünde hayvanseverler tarafından 8 köpek ile 9 kedi ölü bulunmuş, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut da kedi ve köpeklerin ölü bulunmasıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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