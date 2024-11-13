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        Kırklareli'nde Kış Tedbirleri Toplantısı yapıldı

        Kırklareli'nde Kış Tedbirleri Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 10:15 Güncelleme: 13.11.2024 - 11:09
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        Kırklareli'nde Kış Tedbirleri Toplantısı yapıldı
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        Kırklareli'nde Kış Tedbirleri Toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda trafik, meteorolojik veriler ile kurumlar tarafından alınan tedbirler değerlendirildi.

        Kışın meydana gelebilecek hava şartlarının değerlendirildiğini ifade eden Turan, tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

        Turan, vatandaşların da gerekli tedbirleri alması gerektiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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