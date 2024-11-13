Kırklareli'nde Kış Tedbirleri Toplantısı yapıldı

Kışın meydana gelebilecek hava şartlarının değerlendirildiğini ifade eden Turan, tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda trafik, meteorolojik veriler ile kurumlar tarafından alınan tedbirler değerlendirildi.

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