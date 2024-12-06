Kırklareli'nde eski karısını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde boşandığı eşini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde boşandığı eşini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.
Polis tarafından önceki gün gözaltına alınan şüpheli Ü.D'nin (39) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Lüleburgaz Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Lüleburgaz'da önceki gün Ü.D, bir süre önce boşandığı Songül G'nin (37) Yılmaz Mahallesi Eski Kırklareli Caddesi'ndeki evine gitmiş, ikili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Ü.D, eski eşini bıçakla yaralamıştı. Ağır yaralanan Songül G. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, şüpheli Ü.D. gözaltına alınmıştı.
Bu arada, Songül G'nin cenazesinin ilçe mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.